Zusammen haben sie es geschaf(f)t: Benefiz-Schafschur half Loris Familie durch die Therapie

Als die Bauern aus dem australischen Städtchen Nagambie hörten, dass die damals zweijährige Lori an Krebs erkrankt war, mussten sie einfach helfen. Kurzerhand versammelten sie hunderte von Schafen und schoren sie. Mit dem Charity-Scheren und Auktionen, die sie parallel dazu veranstalteten, kriegten sie schliesslich über 50'000 US-Dollar zusammen und spendeten sie an Loris Familie.

Für diese war dieses Geldgeschenk mehr als willkommen. So konnten sie sie sich voll auf die Genesung Loris konzentrieren, ohne dabei finanzielle Sorgen im Hinterkopf zu haben.

Kurz vor ihrem dritten Geburtstag musste die kleine Lori nämlich mit einer Chemotherapie beginnen. Später folgte die Operation, bei man den Tumor sowie Loris Niere entfernte und wegen der Behandlung erlitt Lori zudem noch eine Lungenentzündung.

Im August 2015 war Lori dann endlich krebsfrei. Sie muss aber auch jetzt noch alle drei Monate zur Nachkontrolle ins Spital.

Daneben gab es aber noch einen anderen Ort, den sie unbedingt noch besuchen wollte: Das heute wieder quietschfidele Mädchen stattete den Tieren, die so viel zu ihrer Genesung beitrugen, kürzlich einen Besuch ab. Sie und die Schafe scheinen sich prächtig zu verstehen!

Weil das Benefiz-Schafscheren für Lori so ein Erfolg war, wird es jetzt jedes Jahr veranstaltet. Die Spenden gehen nun aber an ein Kinderspital, das an Krebs erkrankte Kinder behandelt.